Niemcy: Media: rząd przeznaczy dwa miliardy euro na potrzeby uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni mieć możliwość uzyskania świadczeń socjalnych w Niemczech od 1 czerwca – ustalili przedstawiciele władz federalnych i krajów związkowych. Ponadto gminy otrzymają z kasy federalnej dwa miliardy euro na pokrycie kosztów związanych z uchodźcami – informuje w piątek portal Tagesschau.

Rządy krajów związkowych uzgodniły w Berlinie z władzami federalnymi kompromis w sprawie podziału kosztów opieki nad ukraińskimi uchodźcami wojennymi. Powinni oni otrzymywać wsparcie finansowe na takich zasadach, jak osoby o statusie ubiegających się o azyl.

Jak poinformował kanclerz Niemiec Olaf Scholz, rząd federalny chce wesprzeć gminy w kosztach zakwaterowania uchodźców w bieżącym roku kwotą 500 mln euro. Podkreślił, że włączenie uchodźców z Ukrainy do podstawowego systemu zabezpieczeń ułatwiłoby im integrację i pobyt w RFN, dając dostęp m.in. do urzędów pracy. "To bardzo dalekosiężna decyzja" - zaznaczył Scholz.

W sumie rząd federalny przeznacza na koszty związane z uchodźcami dwa miliardy euro, z czego miliard euro na koszty integracji dzieci w przedszkolach i szkołach.

Liczba uchodźców z Ukrainy w Niemczech przekroczyła 300 tysięcy. Z danych policji federalnej wynika, że w ostatnim czasie do kraju wjeżdża ok. 3 tys. Ukraińców dziennie. W marcu liczba nowo przybyłych przekraczała 15 tys. dziennie.