Niemcy: Media: rząd zatwierdził sprzedaż Ukrainie 100 haubicoarmat Panzerhaubitze 2000

Rząd Niemiec zatwierdził sprzedaż Ukrainie 100 samobieżnych haubicoarmat Panzerhaubitze 2000 - poinformował w środę portal tygodnika "Der Spiegel". Firma KMW potwierdziła, że niezwłocznie ma rozpocząć się produkcja pierwszych maszyn bojowych, ale nie wiadomo, kiedy trafią na Ukrainę. Zamówienie jest warte 1,7 mld euro.

Produkująca uzbrojenie firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) złożyła 11 lipca wniosek o zezwolenie na produkcję Panzerhaubitze 2000 dla Ukrainy i dwa dni później otrzymała pozytywną odpowiedź od kierowanego przez Roberta Habecka ministerstwa gospodarki RFN - przekazał "Spiegel", opierając się na informacjach uzyskanych od rzecznika prasowego KMW.

Ukraina w kwietniu wyraziła chęć zakupu 100 systemów artyleryjskich bezpośrednio od producenta, a firma niezwłocznie odpowiedziała na to zapytanie - przypomina portal. Zaznacza, że pełna realizacja kontraktu potrwa kilka lat.

Informacja nie została oficjalnie potwierdzona przez niemiecki rząd, źródła tygodnika przekazały jedynie, że "kręgi rządowe pozostają w ścisłym kontakcie z partnerami zagranicznymi i przemysłem, by zaspokoić długoterminowe zapotrzebowanie Ukrainy na nowoczesny sprzęt".

Proces eksportu broni z Niemiec jest skomplikowany i wieloetapowy. Formalnie najpierw wydawana jest zgoda na samą produkcję sprzętu, dopiero gdy jest gotowy - na eksport - pisze "Spiegel".

Po rosyjskiej agresji Niemcy i Holandia przekazały Ukrainie 12 Panzerhaubitze 2000 w ramach pomocy zbrojeniowej i zapowiedziały wspólne dostarczenie kolejnych sześciu maszyn bojowych - informowały podczas szczytu NATO pod koniec czerwca szefowe resortów obrony tych krajów, Christine Lambrecht i Kasja Ollongren. Maszyny są już używane na froncie przez ukraińskich żołnierzy, którzy przeszli wcześniej przeszkolenie w Niemczech.

Panzerhaubitze 2000 kalibru 155 mm to jedne z najnowocześniejszych haubic na świecie, mogą razić cele oddalone do 40 km i wystrzeliwać do 10 pocisków na minutę - przypomina AFP.