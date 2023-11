Niemcy: Media: stacjonarne kontrole graniczne przynoszą efekt; władze rejestrują coraz mniej nielegalnych imigrantów

Z danych otrzymanych przez dziennik "Bild" z przygranicznych landów Brandenburgii i Saksonii wynika, że wprowadzone 16 października stacjonarne kontrole na granicach z Polską i Czechami działają - władze rejestrują coraz mniej nielegalnych imigrantów.

Według ministra spraw wewnętrznych Michaela Stuebgena, w Brandenburgii liczba ta spadła z 60 do 26 dziennie.

W Saksonii policja odnotowała tylko 108 nielegalnych wjazdów w ostatnim tygodniu października, natomiast pod koniec września było ich 400.

Minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster powiedział "Bildowi": "Już pierwsze dni działania policji federalnej pokazały, jak skuteczne są stacjonarne kontrole graniczne".

Spadła także całkowita liczba osób ubiegających się o azyl w Saksonii: z 815 w trzecim tygodniu października do 718 w zeszłym tygodniu.

W Brandenburgii liczba osób przybywających do ośrodków recepcyjnych spadła nawet o 25 procent: z 2438 we wrześniu do 1846 w październiku.

Jednak rząd Niemiec zgłosił kontrole do UE tylko do połowy listopada, z opcją przedłużenia o trzy tygodnie, przypomina "Bild".

"Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser nie może przedwcześnie zakończyć kontroli granicznych" - uważa minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. "Dopóki europejskie środki przeciwko niekontrolowanej migracji nie są skuteczne, potrzebujemy kontroli na niemieckich granicach. Musimy wysłać wyraźny sygnał przemytnikom, że w przyszłości również nie warto tu przyjeżdżać" - podkreśla.

Z Berlina Berenika Lemańczyk