Niemcy: Media: stowarzyszenie, prowadzące prorosyjską narrację, pod lupą organów bezpieczeństwa

Niemieckie organy bezpieczeństwa badają kolejne powiązania między prawicową partią Alternatywa dla Niemiec (AfD) a Rosją. Prorosyjski pisarz Wladimir Sergijenko, utrzymujący „bardzo bliskie związki z Moskwą”, założył w czerwcu wraz z obecnymi i byłymi posłami AfD do Bundestagu stowarzyszenie Vadar, które prowadzi prorosyjską propagandę – opisuje w piątek portal Tagesschau

Nie są znane źródła finansowania założonego w Chemnitz stowarzyszenia, ale wiele śladów prowadzi do Moskwy - ocenia portal.

Tagesschau powołując się na ustalenia stacji NDR i WDR, informuje, że Sergijenko - pochodzący z Ukrainy i mieszkający w Berlinie autor i dziennikarz - może mieć "bardzo bliskie związki z Moskwą". Federalny Urząd Ochrony Konstytucji nie skomentował sprawy.

Z wpisu do rejestru stowarzyszenia Vadar wynika, że jego założycielami są: zastępca skarbnika federalnego AfD Harald Weyel, poseł AfD do Bundestagu Eugen Schmidt, były poseł do Bundestagu Ulrich Oehme oraz parlamentarzyści z krajów związkowych (Olga Petersen z Hamburga i Gunnar Lindemann z Berlina.

"Stowarzyszenie Vadar e.V. wielokrotnie było wyrazicielem rosyjskiego stanowiska, prowadząc m.in. kampanię przeciwko rzekomej dyskryminacji osób rosyjskojęzycznych w Niemczech, jak to oficjalnie określono" - pisze Tagesschau. Stowarzyszenie sfinansowało m.in. adwokata dla prorosyjskiej influencerki Aliny Lipp, wobec której w Niemczech toczy się śledztwo (kobieta wspierała w mediach społecznościowych rosyjską agresję na Ukrainę).

Stowarzyszenie i jego działacze są aktywni także w mediach społecznościowych, na Telegramie mają około 6 tys. subskrybentów. Wyrażają tam prorosyjskie opinie i bagatelizują rosyjską agresję na Ukrainie. "Nie wiadomo, w jaki sposób stowarzyszenie jest finansowane, jakimi środkami dysponuje, bo najwyraźniej celowo to ukrywa" - podkreśla Tagesschau. Z dokumentów założycielskich stowarzyszenia wynika, że "darczyńcy do kwoty 10 tys. euro mogą pozostawać anonimowi".

"Oznacza to, że środki poniżej tego progu mogą napływać z dowolnego źródła, nawet z zagranicy" - dodaje portal i zaznacza, że ślady mogą prowadzić bezpośrednio do Moskwy. Wskazuje na to osoba powiązanego ze stowarzyszeniem Olega Słobodczikowa - rektora moskiewskiego uniwersytetu, założonego przez "zmarłego niedawno ultranacjonalistę Żyrinowskiego".

Inna ze związanych z Vadar osób to były niemiecki parlamentarzysta Ulrich Oehme, który "wielokrotnie zwracał na siebie uwagę regularnymi wyjazdami i kontaktami z Rosją". "W 2018 roku Oehme pojechał na koszt rosyjskiej Dumy na referendum na nielegalnie okupowanym przez Rosję Krymie i chwalił sposób przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Od lat prowadzi kampanię przeciwko sankcjom wobec Rosji" - opisuje Tagesschau. Dodaje, że Oehme rozpowszechnia na Facebooku i Telegramie "te i inne narracje, zabarwione rosyjskim punktem widzenia".

Sergijenko, według informacji WDR i NDR, miał prowadzić kampanię na rzecz wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą, którą stowarzyszenie chciało wspierać z pomocą posłów AfD w Bundestagu. W Rosji Sergijenko regularnie pojawia się w telewizji w jednym z najpopularniejszych propagandowych programów talk-show. "Jego komentarze na temat wojny na Ukrainie wywołały już międzynarodowe poruszenie w środowisku literackim" - podkreśla Tagesschau. Do niedawna Sergijenko był prezesem rosyjskiego oddziału stowarzyszenia pisarzy PEN International.

Sergijenko "wyraźnie zaangażował się w propagandę nielegalnej agresji Putina na Ukrainę" - skomentowała sekretarz generalny niemieckiego PEN Regula Venske. "Porównał on Ukrainę do drzazgi, którą trzeba było wydobyć z ciała Europy. Co więcej, domagał się zniszczenia Kijowa i w tym sensie naprawdę zaangażował się w propagandę w sensie wojny napastniczej. To w żaden sposób nie jest zgodne ze statutem PEN" - dodała Venske.

Sam Sergijenko zrezygnował z funkcji prezesa rosyjskiego PEN, zaprzeczył jednak, jakoby szerzył rosyjską narrację i propagandę. "Jestem oddany prawom człowieka i pokojowi" - podkreślił, pozostawiając pytania mediów bez odpowiedzi.