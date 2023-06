W ciągu kilku lat Polska zbudowała tunel na wyspę Uznam w Świnoujściu. Jest on już gotowy - i zostanie oddany do użytku dzisiaj. To alternatywa dla podróżujących nad Morze Bałtyckie, również z Saksonii - pisze w piątek portal saechsische.de. "Skorzystają na tym również mieszkańcy Berlina i Brandenburgii" - zauważa "Berliner Zeitung".

"Odwiedzający bałtycką wyspę Uznam mają tego lata alternatywę. Po około dwóch latach budowy, tunel pod Świną w Świnoujściu ma zacząć działać już dziś" - podkreśla saechsische.de

Oprócz istniejących mostów po stronie niemieckiej, tunel będzie trzecim stałym dostępem do wyspy.

Po otwarciu tunelu należy spodziewać się większego ruchu. "Wczasowicze z wyspy Uznam będą podróżować dalej w głąb kraju na polskie wybrzeże Bałtyku i odwrotnie. Na przykład nadmorski kurort Międzyzdroje znajduje się zaledwie kilka kilometrów na wschód od Świnoujścia, ale do tej pory trudno było do niego dotrzeć ze względu na połączenia promowe" - zauważa saechsische.de

W Świnoujściu "z wyjątkiem okresu koronawirusa, turystyka przeżywa w ostatnich latach ogromny rozkwit, co widać również w licznych nowych obiektach hotelowych, zwłaszcza w uzdrowiskowej dzielnicy Świnoujścia" - podkreśla portal.

Urlopowicze ze wschodnich krajów związkowych Niemiec, takich jak Saksonia, "tradycyjnie często przyjeżdżają nad Morze Bałtyckie, a wielu z nich korzysta już z autostrady A11 z Berlina na północ" i na wyspę - zauważa saechsische.de

Uznam i polską wyspę Wolin oddziela Świna. Teraz istnieje połączenie dzięki nowemu tunelowi. "Skorzystają na tym również mieszkańcy Berlina i Brandenburgii" - pisze portal dziennika "Berliner Zeitung".

Tunel może ułatwić mieszkańcom Berlina i Brandenburgii podróżowanie na wyspę autostradą nr 11 przez Szczecin. Chociaż ta trasa jest dłuższa niż trasa przez stronę niemiecką, przebiega jednak dłużej po autostradach. Ponadto po polskiej stronie trwa rozbudowa drogi ekspresowej - pisze portal.