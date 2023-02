Niemcy: Media: w Berlinie wydano 550 wyroków przeciw działaczom klimatycznym

Do tej pory w Berlinie wydano 550 wyroków sądowych w sprawach przeciwko działaczom klimatycznym ruchu Last Generation. Nie zapadł ani jeden wyrok uniewinniający – poinformował we wtorek portal niemieckiego dziennika „Welt”.

Aktywiści klimatyczni zasłynęli przede wszystkim z blokowania ruchu drogowego. W Berlinie wszczęto przeciwko nim prawie 1400 dochodzeń wstępnych, z czego 550 zakończyło się wydaniem wyroku - ani jeden nie był uniewinniający.

Od stycznia 2022 roku zapadło 39 wyroków skazujących i 511 wyroków nakazowych - potwierdziła we wtorek senator-minister sprawiedliwości landu Berlin Lena Kreck (Lewica). Jak dodała, wyroki te skutkowały najczęściej "umiarkowanymi grzywnami", ustalanymi na podstawie dochodu skazanego. Za okoliczności łagodzące uznawano przyznanie się oskarżonego do winy i jego wcześniejszą niekaralność.

Aktywiści klimatyczni z Last Generation od miesięcy nawołują do skuteczniejszych działań politycznych w walce ze zmianami klimatycznymi, próbując to osiągnąć najczęściej poprzez akcje blokowania dróg i przyklejanie się do asfaltu.

Prokuratura odnotowała dotychczas łącznie 1373 śledztwa, nadal otwartych pozostaje 140 postępowań. Kreck podkreśliła, że policja, organy śledcze oraz sądy są "wyraźnie obciążone" licznymi sprawami przeciwko działaczom klimatycznym.