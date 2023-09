Niemcy: Media: większość Europy nie zgadza się z Niemcami w sprawie paktu migracyjnego

W kwestii azylowej większość Europy jest przeciwna Niemcom, osiągnięcie porozumienia wydaje się bardzo trudne – komentuje w piątek portal RTL/ntv. W tym tygodniu ministrowie spraw wewnętrznych UE chcieli uzgodnić bardziej rygorystyczne zasady azylowe. Przełomem było to, że pro-azylowe Niemcy przystały w czwartek na zaostrzenie przepisów.

W tym roku przez Morze Śródziemne do Europy dotarło 180 tys. migrantów. Kolejne dziesiątki tysięcy przybyły "szlakiem wschodnim przez Białoruś, przy wrogim wsparciu Rosji". Niemcy przyjęły w tym roku ponad 200 tys. osób ubiegających się o azyl.

"Eksperci ds. migracji zgadzają się, że nie ma jednego zasadniczego środka, który pomógłby obniżyć te liczby. Możliwe środki należy podjąć na szczeblu europejskim" - pisze RTL/ntv. Państwa UE borykają się z tym problemem od lat, latem osiągnięto w tej sprawie porozumienie dotyczące wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS).

W tym tygodniu w Brukseli toczy się "pewnego rodzaju bitwa, zagrażająca po raz kolejny ciężko wywalczonemu kompromisowi", a Niemcy są hamulcowym - dodaje RTL/ntv.

W czerwcu w ramach CEAS ustalono, że powinni już wjeżdżać do UE, lecz najpierw powinni być zakwaterowani w obozach na granicy "w warunkach przypominających więzienie". Tam, w czasie do 12 tygodni, powinno nastąpić rozpatrzenie wniosku azylowego, a osoby którym azyl nie przysługuje powinny zostać natychmiast deportowane. Przystały na to państwa UE, a także część niemieckiej koalicji rządowej (SPD i FDP). Sprzeciwiali się temu Zieloni, żądając, by przynajmniej rodziny z dziećmi nie musiały czekać w tych obozach.

W tym tygodniu w ramach CEAS debatowano o regulacji kryzysowej - podjęcie bardziej rygorystycznych środków w przypadku napływu szczególnie dużej liczby migrantów. "Kraje takie jak Polska i Węgry chciały dalszego zaostrzania polityki", w przeciwieństwie do Niemców - szczególnie Zielonych - przypomina RTL/ntv.

W środę kanclerz Scholz (SPD) poinformował o zgodzie Niemiec na zaostrzenie przepisów. "Czas gra kluczową rolę - w czerwcu przyszłego roku odbędą się wybory europejskie i do tego czasu rządy UE powinny mieć coś do zaprezentowania w kwestii migracji. W przeciwnym razie istnieje obawa, że mogą zatryumfować prawicowi populiści, czyli AfD i europejskie siły o podobnych poglądach. Dlatego istnieje presja, aby działać" - wyjaśnia RTL przyczyny zgody kanclerza.

Na zgodę Scholza wpływ miały głosy polityków niemieckich, głównie z opozycyjnego CDU, którzy domagali się od kanclerza "powstrzymania nielegalnej migracji", a jego milczenie w sprawie problemu migracji przez ostatnie trzy tygodnie określili jako "wielką porażkę Niemiec" - komentuje portal "Welt".

Jak wyjaśniła Daniela Behrens (SPD), szefowa MSW Dolnej Saksonii, sytuacja na terenie krajów związkowych i gmin wymyka się spod kontroli - są one przeciążone. "Obecnie mamy na naszym terenie 260 tys. uchodźców, w 2015 roku było ich 50 tys., co pokazuje skalę zmian z ostatnich lat" - podkreśliła.

Alexander Hoffmann (CSU) opowiedział się rygorystycznymi kontrolami granicznymi w celu odciążenia granic w perspektywie krótkoterminowej. Jednak w dłuższej perspektywie potrzebne jest zamknięcie granicy zewnętrznej UE. "Musimy wysłać sygnał w świat: nie wyruszajcie, bo nie wjedziecie" - stwierdził polityk chadecji.