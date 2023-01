Niemcy: Media: zwrot brązów z Beninu do Nigerii służy interesom gospodarczym Niemiec

Powrót brązów z Beninu do Nigerii służy niemieckim interesom gospodarczym w Afryce; prawa człowieka i moralność muszą zejść na dalszy plan - czytamy w tekście zatytułowanym "Transakcja barterowa w służbie dostaw energii", opublikowanym w dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Autorką tekstu jest etnolożka Brigitta Hauser-Schaeublin.

"Przeniesienie własności brązów z Beninu z niemieckich muzeów do Nigerii i efektownie zainscenizowane w mediach przekazanie pierwszych artefaktów do Abudży uważane są za wzór moralnego obchodzenia się z obiektami z epoki kolonialnej. Do zwrotu tych artefaktów nie można było zastosować umów międzynarodowych, ponieważ powstały one dopiero po brytyjskiej ekspedycji karnej na siedzibę króla w Beninie w 1897 roku. To właśnie połączenie kompleksu winy i presji moralnej sprawiło, że Niemcy przekazali brązy Nigerii. Ale moralność, jak pokazują brązy z Beninu i ich przekazanie, jest rzeczą ambiwalentną" - napisała Hauser-Schaeublin.

"Apel niemieckich polityków do innych krajów o przestrzeganie praw człowieka i praworządności pojawia się tylko w pewnych kontekstach. O prawa człowieka w europejskim stylu apeluje się wyłącznie wtedy, gdy nie można oczekiwać bezpośrednich negatywnych konsekwencji ekonomicznych od tych, których się piętnuje" - uważa autorka. "Gdzie indziej milczy się i odwraca wzrok od poważnych naruszeń praw człowieka i niewystarczającej praworządności".

Ilustruje to, zdaniem Hauser-Schaeublin, "przykład relacji z Nigerią, największym afrykańskim producentem ropy naftowej i drugim co do wielkości eksporterem gazu ziemnego. I tak żaden z niemieckich ministrów, którzy zabiegali o dobre stosunki gospodarcze z Nigerią, poparte obietnicą przyszłej +wymiany kulturalnej na równych prawach+, nie poruszył (tam) - w przeciwieństwie do innych podróży zagranicznych - kwestii praw człowieka czy praworządności". Nie bez powodu - uważa autorka tekstu, "ponieważ zasada wymiany, brania i dawania opiera się również na milczącej zgodzie na unikanie nieprzyjemnych rzeczy. Dotyczy to przyjmowania podstawowych dóbr ekonomicznych (energii), jak również oddawania dóbr kultury bez znaczenia gospodarczego, takich jak brązy z Beninu".

"15 grudnia w Wilhelmshaven zacumował pierwszy specjalny tankowiec załadowany skroplonym gazem ziemnym (LNG) z Nigerii - pilnie potrzebnym zamiennikiem rosyjskiego gazu. (...) Niemcy są zainteresowane konkretnymi stosunkami gospodarczymi z Nigerią, zawarły z nią +partnerstwo energetyczne+, a od pewnego czasu rozwijają także +dyplomację wodorową+. (...) Aby do 2045 roku Niemcy były neutralne klimatycznie, potrzebują ogromnych ilości wodoru. Duża część z nich ma być produkowana w Nigerii, a następnie przesyłana rurociągiem 4 tys. kilometrów z Afryki Zachodniej przez Saharę do Europy" - napisała etnolożka.

Autorka tekstu zwróciła uwagę, że "według Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych akty homoseksualne podlegają na islamskiej północy Nigerii surowym karom, a seks pozamałżeński grozi karą śmierci. (...) Kanclerz Scholz i minister gospodarki Habeck rozważnie powstrzymali się od nawracania na prawa człowieka w swoich apelach o gaz płynny w Katarze, Nigerii i innych krajach Południa".

"20 grudnia minister spraw zagranicznych (Annalena) Baerbock i minister stanu ds. kultury (Claudia) Roth udały się do Abudży w towarzystwie delegacji dyrektorów muzeów, urzędników i członków Bundestagu. Miały w bagażu dwadzieścia obiektów tzw. brązów benińskich, reprezentatywnych dla 1130 artefaktów z Beninu w niemieckich muzeach" - przypomniała Hauser-Schaeublin.

Baerbock argumentowała, że "zwraca Nigerii część jej historii, która została +zagrabiona i skradziona+. Pomijając fakt, że Nigeria jest domem dla 250 różnych grup etnicznych, z których każda ma swoją własną, pełną konfliktów przeszłość, sprowadzenie historii brązów do konfiskaty królewskich regaliów przez Brytyjczyków i przejęcia przez niemieckie muzea części łupów wojennych jest równoznaczne z wypaczeniem historii".

"UNESCO od kilku lat pracuje nad koncepcją +shared heritage+ (wspólnego dziedzictwa) dóbr kultury w miejsce dawnej koncepcji wyłącznej własności. Jako organizacja, która stara się promować pokój poprzez kulturę, zachęcała swoje kraje członkowskie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym ponad granicami państw. Brązy z Beninu ucieleśniają również relacje między Nigerią a Niemcami, które powstały w wyniku 125 lat konserwacji, badań i prezentacji tych obiektów w muzeach. Ta wspólna historia uzasadniałaby współwłasność. Ale dla niemieckiej polityki decydujące znaczenie miały interesy dyplomatyczne i gospodarcze" - konkluduje Hauser-Schaeublin.

Z Berlina Berenika Lemańczyk