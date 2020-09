Niemcy: Merkel apeluje o natychmiastowe zawieszenie broni w Górskim Karabachu

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała we wtorek o natychmiastowe zawieszenie broni w Górskim Karabachu, gdzie od niedzieli trwają walki między siłami Armenii i Azerbejdżanu. Szefowa rządu odbyła rozmowy z przywódcami obu państw.

"Kanclerz podkreśliła, że konieczne jest natychmiastowe zawieszenie broni i powrót do stołu negocjacyjnego" - przekazał w komunikacie urząd kanclerski po tym, jak Merkel rozmawiała telefonicznie z przywódcami Armenii i Azerbejdżanu.

Jak dodano, Merkel powiedziała im, że muszą znaleźć pokojowe rozwiązanie sporu, oraz dodała, że odpowiednim do tego forum jest Grupa Mińska, działająca w ramach OBWE od 1992 r.

Wtorek jest kolejnym dniem militarnej eskalacji konfliktu o Górski Karabach, kontrolowaną przez Ormian, lecz nieuznawaną przez społeczność międzynarodową enklawę wewnątrz Azerbejdżanu. We wtorek po raz pierwszy do walk doszło na terytorium Armenii, gdzie zginął co najmniej jeden żołnierz.

Jak podaje agencja AFP, dotychczasowy oficjalny bilans nowej fazy konfliktu to 95 ofiar śmiertelnych, w tym 11 cywilów.