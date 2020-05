Niemcy: Merkel chce, by landy odpowiadały teraz za walkę z pandemią

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła w środę, że chce, by landy wzięły teraz na siebie większą odpowiedzialność za walkę z pandemią; ostrzegła, że nie wolno dopuścić do tego, by wirus zaczął się ponownie szybko rozprzestrzeniać.

Rząd federalny monitoruje sytuację w związku z pandemią koronowirusa, ale praktyczne kroki, jakie powinny być podejmowane w odniesieniu do środków bezpieczeństwa, logistyki, czy otwierania szkół, powinny leżeć w gestii państw związkowych - powiedziała kanclerz po konsultacjach z przywódcami landów leżących na terytorium byłego NRD.

Ostrzegła, że kryzys wynikający z epidemii koronawirusa nie dobiegł końca. "Mamy lepszą kontrolę nad sytuacją, ale wirus nadal tu jest (...). Wciąż jesteśmy na początku epidemii" - powiedziała Merkel reporterom.

Kanclerz oceniła, że Niemcy "mogą być zadowolone z ostatnich liczb" dotyczących zakażeń koronawirusem.

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie poinformował we wtorek, że w ciągu poprzedniej doby odnotowano w Niemczech 432 nowe zakażenia koronawirusem, Zmarło kolejnych 45 osób. Od wybuchu epidemii odnotowano dokładnie 179 002 zakażenia, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8 302.