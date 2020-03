Niemcy: Merkel: koronawirus to największe wyzwanie od czasów II wojny światowej

„Koronawirus w dramatyczny sposób zmienia życie w naszym kraju” - oświadczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel w orędziu do narodu, którego fragmenty opublikowały w środę niemieckie media.

"To historyczne zadanie" - zauważyła Merkel. "Od czasów II wojny światowej, nie było wyzwania dla naszego kraju, podczas którego nasza wspólna solidarność byłaby tak ważna" - powiedziała.

"Trzymajcie się zasad, które zostały wprowadzone na najbliższy okres" - zaapelowała do rodaków. "Jako rząd będziemy nieustannie rozpatrywać, co można poprawić, a także co może być jeszcze konieczne" - dodała.

Pełne nagranie orędzia zostanie wyemitowane wieczorem w wielu niemieckich stacjach telewizyjnych.