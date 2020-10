Niemcy: Merkel ostrzega przed "niezwykle trudnymi sytuacjami" w związku z Covid-19

Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła przed "niezwykle trudnymi sytuacjami", jeśli społeczeństwo nie będzie stosowało się do wytycznych w walce z Covid-19. Jednym z wyzwań jest ochrona personelu pielęgniarskiego przed nadmiernym obciążeniem pracą - oceniła.

"Dziś wiemy trochę więcej o wirusie" - powiedziała Merkel we wtorek w Berlinie, na dzień przed kolejnymi konsultacjami z premierami krajów związkowych w sprawie kryzysu koronawirusowego. Jej wypowiedź cytuje portal Rheinische Post Online.

"Wiemy, jak się chronić. Możemy działać w bardziej ukierunkowany sposób. Ale też wraz ze wzrostem liczby zakażeń widzimy, że jeśli nie zastosujemy się do tego, co już wiemy o wirusie, to znajdziemy się w niezwykle trudnych sytuacjach".

Merkel skrytykowała wykluczanie osób chorych, potrzebujących opieki i osób niepełnosprawnych z życia społecznego w ramach ochrony przed zakażeniami. Ograniczenia w kontaktach dla osób przebywających w szpitalach, domach opieki i hospicjach są bardzo stresujące; takie ograniczenia powinny być wprowadzane zawsze na konkretny czas - podkreśliła.

"Ograniczenia służyły i nadal służą ochronie społeczeństwa, ale także ochronie szczególnie narażonych grup. Ale to musi być koncepcja ochrony, która nie prowadzi do wykluczenia części społeczeństwa" - powiedziała Merkel.

"Jednym z głównych wyzwań jest oczywiście ochrona personelu pielęgniarskiego przed nadmiernym obciążeniem pracą" - wskazała, dodając, że w miarę możliwości należy poprawić warunki ich pracy. Merkel wspomniała o ulepszeniach, jakie przyniosło ostatnie porozumienie zbiorowe dla służby publicznej.

Minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier powiedział we wtorek na niemiecko-francuskiej konferencji gospodarczej w Berlinie, że "liczba przypadków koronawirusa rośnie, a Niemcy prawdopodobnie będą miały 20 000 nowych infekcji dziennie pod koniec tego tygodnia".

Z kolei w ocenie ministra finansów Olafa Scholza wzrost liczby zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich kilku dni jest "bardzo niepokojący" i władze muszą szybko podjąć zdecydowane kroki, aby powstrzymać drugą falę pandemii.

"Dodatkowe środki powinny być ukierunkowane, tymczasowe i zogniskowane. I powinny być podejmowane w sposób możliwie jednolity w całych Niemczech i ogólnie zrozumiały" - powiedział Scholz we wtorek. "Do tej pory nasz kraj radził sobie całkiem nieźle w czasie pandemii koronawirusa i w najbliższych tygodniach zdecydujemy, czy tak pozostanie. To jest w naszych rękach" - dodał Scholz.

Z Berlina Berenika Lemańczyk