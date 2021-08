Niemcy: Merkel potępia traktowanie uchodźców przez Białoruś

Kanclerz Niemiec Angela Merkel potępiła we wtorek sposób, w jaki prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko traktuje uchodźców. Po spotkaniu z estońską premier Kają Kallas we wtorek w Berlinie Merkel oceniła, że Łukaszenko wykorzystuje ludzi do "hybrydowej agresji".

Łukaszenka jest oskarżany o celowe przepuszczanie przez granicę z Litwą, Łotwą i Polską nielegalnych imigrantów z krajów takich jak Irak w celu wywarcie presji na UE z powodu nałożonych na niego sankcji.

"Prezydent Łukaszenka wykorzystuje uchodźców, na przykład z Iraku, w sposób hybrydowy do podważania bezpieczeństwa i oczywiście potępiamy to w najostrzejszych słowach" - powiedziała Merkel na konferencji prasowej z premier Estonii.

Merkel zapewniła kraje bałtyckie o swojej solidarności. Działania Łukaszenki są "atakiem na nas wszystkich w Unii Europejskiej, a nie tylko na jeden kraj" - podkreśliła niemiecka kanclerz. "Będziemy się starali zająć wspólne stanowisko" - zapewniła.

W środę ministrowie spraw wewnętrznych państw UE mają omówić dalszy kierunek działań wobec Białorusi.

Z Berlina Berenika Lemańczyk