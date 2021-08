Niemcy: Merkel: sytuacja straszna dla Afgańczyków, którzy pracowali na rzecz wolnego społeczeństwa

Sytuacja jest "straszna dla milionów Afgańczyków, którzy pracowali na rzecz wolnego społeczeństwa" w swoim kraju - oświadczyła w poniedziałek kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zadeklarowała, że Niemcy chcą ewakuować swych afgańskich współpracowników, ale dała do zrozumienia, że jej kraj nie ma zamiaru przyjąć większej liczby afgańskich uchodźców.

Rozwój wypadków w Afganistanie "jest gorzki, dramatyczny i straszny" - mówiła szefowa rządu na konferencji prasowej w Berlinie.

Zapowiedziała, że Niemcy zrobią wszystko, co możliwe, by ewakuować Afgańczyków, którzy pracowali dla nich na miejscu. Jednocześnie przyznała, że to, czy ewakuacje będą mogły zostać przeprowadzone, zależy "od sytuacji w Kabulu". "Niestety, to już nie jest w naszych rękach" - dodała.

Merkel dała też do zrozumienia, że rząd federalny nie ma zamiaru przyjmować do Niemiec większej liczby uchodźców z Afganistanu. "Naszym głównym celem jest zaoferowanie perspektywy tym, którzy pomogli nam bezpośrednio" - wyjaśniła. Inni powinni "znaleźć bezpieczne miejsce pobytu" w regionie. W tym celu Niemcy mogłyby zaoferować wsparcie dla państw sąsiadujących z Afganistanem, które przyjmą uchodźców z tego kraju. "Pomoc musi być udostępniona państwom sąsiadującym z Afganistanem tak szybko, jak to możliwe" - podkreśliła kanclerz.

Merkel krytycznie oceniła międzynarodową misję wojskową w Afganistanie, która "nie zakończyła się takim sukcesem, jak planowaliśmy". "To jest świadomość, która jest gorzka" - dodała.

Z Berlina Berenika Lemańczyk