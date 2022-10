Niemcy: Minister Baerbock zapewnia Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią o wsparciu w obliczu wojny w Ukrainie

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock zapewniła Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią o wsparciu w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. "Będziemy przy was, tak jak wy byliście przy nas, kiedy najbardziej was potrzebowaliśmy" - powiedziała podczas obchodów Dnia Jedności Niemiec w ambasadzie Niemiec w Warszawie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Bezpieczeństwo Europy Wschodniej, to bezpieczeństwo Niemiec. "Możecie na tym polegać" - oświadczyła.

3 października upamiętnia zjednoczenie Niemiec w 1990 r., zaledwie rok po pokojowej rewolucji w NRD jesienią 1989 r.. Polacy pokonali reżim komunistyczny protestami w latach 80. i w ten sposób zapoczątkowali przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Nie osłabniemy w naszym poparciu dla Ukrainy" - wraz z partnerami z UE i NATO - podkreśliła Baerbock. "My, Niemcy, nigdy nie zapomnimy, że nasze życie w wolności, w zjednoczonym kraju w sercu Europy, zawdzięczamy również i właśnie naszym sojusznikom i sąsiadom".

Niemcy i Polska są ze sobą związane na zawsze - powiedziała Baerbock. "To, co mamy, to serdeczna przyjaźń między milionami ludzi, przyjaźń i partnerstwo, które jest silniejsze niż polityczne różnice zdań". Nad tą przyjaźnią trzeba pracować wciąż na nowo, "niezależnie od tego, jak trudne może to być czasami" - powiedziała, według dpa, w kontekście np. polskich roszczeń reparacyjnych.

Od siedmiu miesięcy Europa doświadcza "wojny, która brutalnym piórem pisze nowy rozdział w naszej historii" - oświadczyła Baerbock. Ukraińcy walczą nie tylko o przetrwanie swojego kraju, ale o wolną Europę. "Właśnie teraz widzimy, jak zdolna do działania Unia Europejska nie jest celem samym w sobie, ale naszym wspólnym ubezpieczeniem na życie".

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.