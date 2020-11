Niemcy: Minister ds. rodziny rezygnuje z tytułu doktora po zarzutach o plagiat

Niemiecka minister ds. rodziny Franziska Giffey podała w piątek, że rezygnuje z tytułu doktorskiego przyznanego jej przez Wolny Uniwersytet Berlina w obliczu ponownego otwarcia przez uczelnię postępowania ws. plagiatu w jej pracy doktorskiej - pisze dziennik "Tagesspiegel".

W piśmie do władz uczelni Giffey podkreśliła, że zdecydowała się na ten krok, aby "zapobiec dalszym szkodom dla swojej rodziny i pracy politycznej, a także dla swojej partii (socjaldemokratycznej SPD - PAP)".

Minister podkreśliła, że swój obroniony w 2010 r. doktorat napisała "zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem". "Kim jestem i co mogę zrobić, nie zależy od tego tytułu. To, co czyni mnie człowiekiem, nie wynika z niego" - dodała.

Temat jej pracy doktorskiej brzmiał: "Europejska droga do obywatela - polityka Komisji Europejskiej w zakresie uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego".

Giffey powiedziała, że zamierza kontynuować swoją pracę jako minister ds. rodziny i kandydować na przywódczynię berlińskiej SPD na partyjnym zjeździe pod koniec listopada.

Po oskarżeniach o plagiat i przeglądzie jej pracy doktorskiej przeprowadzonym na wniosek samej Giffey około rok temu, Wolny Uniwersytet Berlina upomniał polityczkę za braki w 27 miejscach w jej pracy, ale uznał, że stwierdzone niedociągnięcia nie były na tyle poważne, by trzeba było pozbawić ją tytułu.

W zeszłym tygodniu uczelnia ogłosiła, że po otrzymaniu nowej ekspertyzy postanowiła zrewidować swoją decyzję i ponownie otworzy postępowanie.

Pracy Giffey zarzucano niewłaściwe oznaczanie źródeł i wskazywano, że około jedna trzecia pracy może stanowić plagiat.

Z Berlina Berenika Lemańczyk