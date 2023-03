Niemcy: Minister edukacji: nasz system szkolnictwa przeżywa głęboki kryzys

Federalna minister edukacji Bettina Stark-Watzinger (FDP) wezwała w niedzielę do poważnych reform w systemie szkolnictwa i edukacji. „Niemiecki system edukacji przeżywa głęboki kryzys, który dotyka nas wszystkich” – przyznała minister w rozmowie z „Bild am Sonntag”. Przedstawiciele polityki, świata gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego spotkają się we wtorek w Berlinie na szczycie poświęconym edukacji.

"Czas zająć się problemami strukturalnymi. To zadziała tylko z nową formą i nową kulturą współpracy, przy udziale wszystkich zaangażowanych" - wyjaśniła Stark-Watzinger.

Jak podkreślił portal dziennika "Welt", zmiany w niemieckim systemie edukacji są często utrudnione z powodu różnych prerogatyw, posiadanych przez władze federalne, rządy krajów związkowych i lokalne. "Niemcy mają 16 (tyle, ile jest krajów związkowych - PAP) różnych systemów szkolnych, programów nauczania i przepisów egzaminacyjnych" - wyjaśniła Ria Schroeder, rzeczniczka ds. polityki edukacyjnej FDP w Bundestagu, krytykując odmienne wymagania edukacyjne, obowiązujące w poszczególnych krajach związkowych.

Jak przyznała minister edukacji, szczególnie potrzebne jest zwiększenie tempa działań w obszarze cyfryzacji. Środki z 5-miliardowego funduszu na ten cel "zostały już zaplanowane, ale w niewystarczającej wielkości dotarły do szkół", co wynika m.in. z nadmiernej biurokracji.

Minister zwróciła też uwagę na zły stan wielu budynków szkolnych. "Braki występują nie tylko w cyfryzacji, ale także w odniesieniu do urządzeń sanitarnych czy sal gimnastycznych. Zaległości inwestycyjne muszą być nadrabiane równolegle z cyfryzacją" - podkreśliła.

"Tylko skuteczniejsza współpraca na rzecz lepszej edukacji z równymi szansami zapewni funkcjonowanie Niemiec w przyszłości" - zapowiedział w rozmowie z dpa Kai Gehring, przewodniczący komisji edukacji Bundestagu. Wskazał na kluczowe problemy niemieckiej edukacji, takie jak: niedobór nauczycieli, deficyty w nauce, pogorszenie wyników uczniów, a także odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w szkołach średnich na tle pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Brak rozwiązania tych problemów grozi popadnięciem "w głęboki kryzys edukacyjny" - zaznaczył Gehring.

