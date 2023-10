Niemcy: Minister finansów: by odzyskać kontrolę nad imigracją, należy zmniejszyć atrakcyjność Niemiec jako państwa opiekuńczego

Minister finansów Niemiec Christian Lindner zapowiedział, że zbada możliwości zablokowania przekazywania pieniędzy ze świadczeń socjalnych przez osoby ubiegające się o azyl do ich krajów pochodzenia. Niemcy muszą "odzyskać kontrolę nad imigracją" - powiedział w piątek w wywiadzie dla portalu t-online.

Wskazał, że konieczne jest "zajęcie się podstawowymi przyczynami migracji poprzez stworzenie perspektyw gospodarczych w krajach pochodzenia" oraz ochrona zewnętrznej granicy UE.

Należy też zmniejszyć atrakcyjność Niemiec jako państwa opiekuńczego. "Na przykład osoby ubiegające się o azyl mogą przekazywać pieniądze do domu. Mogłoby to stanowić źródło finansowania przestępczości przemytniczej", zauważył Christian Lindner. "Jako minister finansów poproszę moich ekspertów o zbadanie, w jaki sposób możemy zablokować transfer pieniędzy ze świadczeń socjalnych do krajów pochodzenia".

Zapytany, czy jego zdaniem da się to wdrożyć pod względem technicznym i prawnym, Lindner odpowiedział: "Chciałbym znaleźć sposoby, aby to zrobić. Generalnie popieram świadczenia rzeczowe zamiast pieniędzy".

Z Berlina Berenika Lemańczyk