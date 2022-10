Niemcy: Minister finansów: Ukraina potrzebuje długoterminowej pomocy finansowej

Minister finansów RFN Christian Lindner chce zorganizować długoterminową pomoc finansową dla Ukrainy w ramach G7. "Będziemy ze sobą intensywnie rozmawiać o wsparciu dla Ukrainy, także w wymiarze finansowym" - zapowiedział na marginesie jesiennego posiedzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w Waszyngtonie.

Na rok bieżący niezbędne środki są już dostępne, między innymi za pośrednictwem MFW i G7. "Teraz chodzi o to, by ująć to w perspektywie długoterminowej, czyli postawić finansowanie państwa ukraińskiego na bezpiecznych podstawach także w przyszłym roku" - powiedział Lindner, cytowany przez portal telewizji RTL.

W czerwcu czołowe demokratyczne potęgi gospodarcze obiecały Ukrainie pomoc finansową w wysokości do 29,5 mld dolarów na 2022 rok. Zdecydowanie największym darczyńcą są Stany Zjednoczone. Fundusze te mają pomóc w utrzymaniu podstawowych usług państwowych w rozdartym wojną kraju i wypłacaniu np. emerytur i pensji pracownikom państwowym - przypomina RTL.