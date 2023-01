Niemcy: Minister finansów wzywa nowego szefa resortu obrony do sprawdzenia możliwości dalszej pomocy Ukrainie

Minister finansów Niemiec Christian Lindner wezwał nowego ministra obrony Borisa Pistoriusa do zbadania dalszej niemieckiej pomocy dla Ukrainy. Nowy minister obrony to także nowa okazja dla Niemiec, by zbadać, co jeszcze możemy zrobić, aby wspierać Ukrainę w jej walce o pokój i wolność - stwierdził Lindner.

Nie powiedział jednak konkretnie, jaką pomoc ma na myśli - pisze agencja dpa.

Pomimo znacznej presji ze strony Ukrainy i państw sojuszniczych, rząd niemiecki nie podjął jeszcze decyzji o dostawie czołgów bojowych Leopard 2 na Ukrainę. Pistorius zapowiedział, że wydał rozkaz sprawdzenia dostępności i liczby posiadanych przez Niemcy Leopardów.

Odwaga ludzi na Ukrainie, którzy bronią swojej wolności, ale także "wszystkich wartości, które są dla nas święte", jest imponująca - podkreślił Lindner podczas konferencji partii FDP w Bielefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii w sobotę. Ta odwaga musi być miarą, "według której musimy się mierzyć".

Lindner powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin źle ocenił Ukrainę i pomylił się co do zachodnich demokracji. Putin uzbroił się w gaz i liczył, że solidarność z Ukrainą osłabnie, jeśli dobrobyt zostanie zakwestionowany. "Spekulował, że korzyści ekonomiczne mogą być dla nas ważniejsze niż nasze własne wartości, niż przywiązanie do praw człowieka i prawa międzynarodowego". Putin "dzięki Bogu pomylił się co do liberalnych demokracji Zachodu".

Z Berlina Berenika Lemańczyk