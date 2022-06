Niemcy: Minister gospodarki: Rosja sieje chaos na europejskim rynku energii

Ograniczenia dostaw gazu z Rosji do Europy przez gazociąg Nord Stream 1, o których niedawno zdecydowała Moskwa, są "atakiem", który ma na celu "sianie chaosu na europejskim rynku energii" - oświadczył we wtorek niemiecki minister gospodarki Robert Habeck.

"To, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, ma inny wymiar. Ograniczenie dostaw gazu przez Nord Stream to atak na nas" - powiedział w przemówieniu do szefów branży w Berlinie.

Dodał, że ten "atak ekonomiczny" został "celowo przeprowadzony" przez prezydenta Rosji Władimira Putina.

"Widzieliśmy już kilka razy ten sposób działania, ze zmniejszeniem dostaw gazu, do Bułgarii, Polski czy Danii - mówił minister - Jest to kwestia siania chaosu na europejskim rynku energii poprzez podnoszenie cen".

Niemiecki minister ostrzegał przed poważnym kryzysem, który jego zdaniem może mieć miejsce w RFN w sezonie grzewczym. "Magazyny (gazu) są zapełnione tylko w 60 proc. i jeśli w zimę wejdziemy z połową zapasów, a kurek z gazem będzie zamknięty, to będziemy mogli mówić o poważnym kryzysie gospodarczym w Niemczech" - ostrzegał.

Habeck już w niedzielę wieczorem, w programie "heute journal" telewizji ZDF, mówił o "niezwykle trudnej sytuacji Niemiec". "Nie będę owijał w bawełnę: to napięta, poważna sytuacja" - twierdził.

Wyraził jednak przekonanie, że uda się zabezpieczyć dostawy na nadchodzącą zimę. "Najważniejsze jest, aby magazyny gazu były napełnione na zimę i to w 90 proc." - powiedział i dodał, że gdyby niemieckie magazyny były pełne, wystarczyłoby to na około dwa i pół miesiąca bez dodatkowych dostaw.

W ubiegłym tygodniu Gazprom ogłosił ograniczenie dostaw gazu do Niemiec rurociągiem Nord Stream 1. Rosyjski koncern uzasadnił to opóźnieniami w pracach remontowych, prowadzonych przez firmę Siemens.