Niemcy: Minister gospodarki zapowiada „potrojenie wysiłków” w celu osiągnięcia celów klimatycznych

Działania podjęte dotąd przez Niemcy w celu ochrony klimatu są niewystarczające – ocenił minister odpowiedzialny za gospodarkę i ochronę klimatu Robert Habeck (Zieloni) po przeprowadzeniu bilansu założeń i osiągnięć klimatycznych. Dodał, że aby osiągnąć cele klimatyczne, należy „przyspieszyć i potroić wysiłki”.

Zdaniem Habecka, cytowanego we wtorek przez "Tagesschau" - Niemcy nie osiągną założonych celów klimatycznych na 2030 r., jeśli nie podejmą środków zaradczych. "Zamiast planowanej redukcji emisji CO2 o 65 proc. wystarczy zredukować ją o 50 proc." - powiedział. Jego zdaniem poprzednie założenia "są niewystarczające we wszystkich sektorach" i wiadomo już, że jeśli chodzi o lata 2022 i 2023, cele klimatyczne nie zostaną osiągnięte.

Niemcy postawiły sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 65 proc. do 2030 r. w porównaniu do poziomu z roku 1990. Według tych wyliczeń do 2045 roku Niemcy powinny stać się neutralne dla klimatu.

Jeśli chodzi o emisję CO2, podjęte środki pozwoliły na osiągnięcie redukcji na poziomie 40 proc. w "pandemicznym" roku 2020. Jednak rok później tego efektu nie udało się powtórzyć, a nawet nastąpił wzrost emisji o 4 proc. - zauważył Habeck. "Tendencja zmierza w złym kierunku, to przygnębiające" - ocenił.

Z tego powodu minister zapowiedział szybsze ograniczanie szkodliwych emisji i powiedział, że kraj musi potroić wysiłki "we wszystkich obszarach". "Podczas gdy poziom emisji zmniejszał się średnio o 15 milionów ton rocznie w ciągu ostatniej dekady, od teraz powinien spadać o 36-41 milionów ton rocznie do 2030 roku" - powiedział minister.

Aby Niemcy były wydajne i szybkie w walce ze zmianami klimatycznymi, w szczególności należy promować rozwój energii odnawialnej - wskazał. "W ostatnich latach działo się tu zdecydowanie za mało, zwłaszcza w kontekście ekspansji energetyki wiatrowej. W ciągu ostatnich 30 lat w Niemczech z odnawialnych źródeł energii pochodziło 42 proc. energii elektrycznej" - dodał Habeck i zaznaczył, że odsetek ten powinien wzrosnąć do 80 proc. do 2030 roku.

Minister planuje, aby w tym celu uruchomić pierwszy pakiet ochrony klimatu do końca kwietnia, a drugi - latem. Pakiety te mają pomóc Niemcom zwiększyć udział energii odnawialnej do 80 proc. do 2030 roku i stać się neutralnymi dla klimatu do 2045 roku. "To gigantyczne zadanie. I minie kilka lat, zanim zobaczymy jakikolwiek sukces" - zastrzegł Habeck.

Aby ograniczyć postępujące globalne ocieplenie do 1,5-2 stopni Celsjusza wobec ery przedindustrialnej, konieczna jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych na całym świecie - przypomina "Tagesschau". Globalny wzrost temperatur w coraz większym stopniu prowadzi do ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak fale upałów, susze, ulewne deszcze i powodzie, a także podnoszący się poziom mórz.

Marzena Szulc