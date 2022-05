Niemcy: Minister gospodarki zapowiada przejściowy powrót do węgla w razie braku gazu

Federalny minister gospodarki Robert Habeck chce przygotować Niemcy na ewentualne odcięcie gazu przez Rosję, zwiększając liczbę rezerwowych elektrowni węglowych. Projekt odpowiedniej ustawy jest obecnie omawiany przez rząd – informuje we wtorek agencja dpa. W kolejnym kroku potrzebne będzie uzyskanie zgody Bundestagu.

Wyłączone elektrownie węglowe zostaną ponownie uruchomione w celu produkcji energii elektrycznej, jeśli zaistnieje ryzyko niedoboru gazu w Niemczech lub zabraknie gazu - zapowiedziało we wtorek federalne ministerstwo gospodarki. Według projektu, Habeck powinien móc podjąć decyzję o wykorzystaniu rezerwowych elektrowni w porozumieniu z niektórymi ministrami - taką możliwość dadzą mu proponowane zmiany w prawie.

Do rezerwy trafią elektrownie, zakwalifikowane przez federalną Agencję ds. Sieci. Takie elektrownie węglowe, które trafią do systemu, muszą być utrzymywane w stanie umożliwiającym stałe funkcjonowanie na rynku energii elektrycznej.

Według projektu do rezerwy mogą też zostać włączone zamknięte elektrownie zasilane węglem brunatnym. W przeciwieństwie do importowanego węgla kamiennego, surowiec ten jest wydobywany w Niemczech.

Jak podaje federalne ministerstwo gospodarki, w ubiegłym roku gaz posłużył do produkcji 15 proc. energii elektrycznej w Niemczech. Od tego czasu jednak odsetek ten prawdopodobnie wciąż się zmniejsza.

Niemcy, w ramach działań klimatycznych, chcą "w niedalekiej przyszłości" odejść od energetyki węglowej. Według projektu ustawy, wycofanie się Niemiec z węgla ma nastąpić do 2030 roku.

"Regulacje dotyczące krótkotrwałego uruchamiania elektrowni węglowych mają posłużyć jako pomost na okres przejściowy, by pomóc Niemcom odejść od importu rosyjskiego gazu" - dodaje dpa i podkreśla, że przepisy dotyczące ewentualnego wykorzystania elektrowni węglowych do wytwarzania energii elektrycznej są ograniczone do 31 marca 2024 roku.