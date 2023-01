Niemcy: Minister obrony: nie ma decyzji w sprawie czołgów Leopard 2 dla Ukrainy

Kwestia zezwolenia na eksport czołgów Leopard 2 była omawiana, ale nie ma decyzji w tej sprawie - poinformował w piątek na briefingu prasowym w bazie lotniczej w Ramstein minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Jak powiedział, zlecił kontrolę dot. czołgów Leopard w Niemczech, jednak nie oznacza to wiele - jest to "ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji" o przekazaniu czołgów.