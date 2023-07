Niemcy: Minister obrony: przyszłość Ukrainy leży w NATO, gdy tylko wojna się skończy

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius bronił sformułowanych przez NATO warunków członkostwa Ukrainy. Ustalone warunki są całkowicie normalne – stwierdził Pistorius w wywiadzie dla telewizji ARD we wtorek wieczorem. Polityk zapewnił, że "wszyscy mówią, że przyszłość Ukrainy leży w NATO, gdy tylko wojna się skończy".

Warunki obejmują "interoperacyjność systemów", czyli możliwość współdziałania ukraińskich systemów uzbrojenia z systemami innych państw NATO, kwestie zarządzania i demokratycznej kontroli sił zbrojnych. "Wszystko to są normalne standardy dla wszystkich państw członkowskich NATO" - powiedział Pistorius.

Minister podkreślił, że rozumie "niezadowolenie i niecierpliwość" Ukrainy, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znajduje się kraj.

Pistorius w rozmowie z ARD skomentował również kwestię przyszłego finansowania Bundeswehry. W przyszłym roku Niemcy osiągną dwuprocentowy cel NATO - ale tylko dzięki specjalnemu funduszowi w wysokości 100 miliardów euro. To potrwa do 2027 lub może 2028 roku, powiedział Pistorius. "Potem pojawi się luka: trzeba ją wypełnić, jeśli chcemy osiągnąć dwuprocentowy cel, a wszyscy się do tego zobowiązali", dodał.