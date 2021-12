Niemcy: Minister obrony: z wielkim niepokojem obserwuję to, co dzieje się na Ukrainie

Rosja zgromadziła 100 000 żołnierzy na granicy z Ukrainą. "Z wielkim niepokojem obserwuję to, co się tam dzieje" - powiedziała nowa minister obrony Christine Lambrecht w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag". Minister dodała: "obecnie musimy celować w Putina i jego otoczenie".

Lambrecht podkreśliła na łamach BamS: "Rozumiem bardzo dobrze obawy Ukraińców. (...) To bardzo jasne: agresorem jest Rosja. Musimy wyczerpać wszystkie możliwości, aby powstrzymać eskalację. Obejmuje to groźbę ostrych sankcji".

Zapytana, czy gazociąg Nord Stream 2 również znajduje się na liście sankcji UE, minister obrony Niemiec powiedziała: "Musimy wykorzystać wszystkie instrumenty, które mamy. Obecnie musimy celować w Putina i jego otoczenie. Odpowiedzialni za agresję muszą ponieść osobiste konsekwencje, na przykład takie, że nie będą mogli już jeździć na Pola Elizejskie w Paryżu na zakupy".

W niedzielę minister Lambrecht złożyła wizytę na Litwie. "Dla polityka wybór miejsca pierwszej podróży zagranicznej jest deklaracją, jakie priorytety chce on wyznaczyć" - zauważa portal tygodnika "Spiegel". Paryż, Bruksela, Warszawa "to metropolie, w których kanclerz Olaf Scholz i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock złożyli pierwsze wizyty na swoich nowych stanowiskach. Federalna minister obrony Christine Lambrecht wybrała natomiast wizytę inauguracyjną na Litwie. W obliczu obecnych napięć z Rosją można to rozumieć jako jasny przekaz".

"Stoimy twardo po stronie naszych partnerów i przyjaciół" - powiedziała Lambrecht w niedzielę na konferencji prasowej ze swoim litewskim odpowiednikiem Arvydasem Anusauskasem. "Sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna i mogę zrozumieć obawy naszych bałtyckich sojuszników i rozumiem, jeśli ktoś czuje się zagrożony".

Z Berlina Berenika Lemańczyk