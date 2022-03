Niemcy: Minister obrony: żołnierze Bundeswehry mogą stanowić rdzeń nowych sił interwencyjnych UE

Od 2025 roku UE będzie dysponować nowymi siłami interwencyjnymi liczącymi do 5 tys. żołnierzy - zdecydowali w poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie obrony. Minister obrony RFN Christine Lambrecht zaproponowała, że w pierwszym roku działania żołnierze Bundeswehry mogą stanowić rdzeń tych sił.

https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1505924051189047298

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd Niemiec wysyła jasny sygnał, że wspieramy się nawzajem we wspólnej obronie - podkreśliła Lambrecht w Brukseli.

"UE tworzy nowe wojskowe siły interwencyjne, które mają być gotowe do działania najpóźniej do 2025 roku. Siły liczące do 5 tys. żołnierzy są częścią koncepcji polityki bezpieczeństwa, którą ministrowie spraw zagranicznych i obrony 27 państw członkowskich przyjęli w poniedziałek w Brukseli" - pisze agencja dpa.