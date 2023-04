Niemcy: Minister spraw wewnętrznych apeluje o pokojowe demonstracje 1 maja

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wezwała do pokojowych form protestu podczas zapowiadanych na 1 maja demonstracji. "Apeluję do wszystkich grup o pokojowe demonstracje" - powiedziała agencji dpa. "Ci, którzy atakują policję i służby ratownicze, muszą spodziewać się surowych konsekwencji" - ostrzegła.

Przemoc nigdy nie jest sposobem demokratycznej debaty - powiedziała minister. Policja będzie bardzo wyraźnie przeciwdziałać zamieszkom i przemocy ze strony lewicowych, ale także prawicowych ekstremistów. Ci, którzy atakują policję i służby ratownicze, muszą spodziewać się surowych konsekwencji - ostrzegła.

"1 maja oznacza sprawiedliwość społeczną i jedność społeczną" - podkreśliła minister. "W tym roku 1 maja jest dla mnie szczególnie znakiem solidarności z setkami tysięcy kobiet i dzieci z Ukrainy, które musiały uciekać ze swojej ojczyzny z powodu okrutnej wojny Putina" - powiedziała Faeser.

Konsul RP w Berlinie Marcin Król ostrzegał dwa dni temu na Twitterze, że 1 maja w Berlinie możliwe są zamieszki. Od godz.16. skrajna lewica planuje demonstrację w dzielnicach Neukoelln/Kreuzberg.

"W demonstracji uczestniczyć może ok. 2000 osób częściowo związanych ze środowiskiem Antify/Czarnego Bloku. Z uwagi na wielce prawdopodobne starcia policji z ekstremistami istnieje duże ryzyko również dla postronnych. Nie zalecam przebywania w ww. części miasta już od godz. 15" - ostrzegł polski konsul.

W tym roku 1 maja będzie ponownie okazją nie tylko do wieców związkowych, ale także do licznych demonstracji środowisk lewicowych. W poprzednich latach dochodziło w stolicy do przemocy i ataków na policję.