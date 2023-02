Niemcy: Minister spraw zagranicznych: nie można pozwolić Iranowi na zdobycie bomby atomowej

Nie ma żadnego wiarygodnego "cywilnego uzasadnienia" dla tak wysokiego poziomu wzbogacania uranu - powiedziała we wtorek niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podczas wspólnej konferencji prasowej ze składającym w Berlinie wizytę ministrem spraw zagranicznych Izraela Eli Cohenem. "Nie można pozwolić Iranowi na zdobycie bomby atomowej" - stwierdziła.

Minister Cohen powiedział, że zwrócił się do Niemiec o zaklasyfikowanie irańskich Strażników Rewolucji jako organizacji terrorystycznej. "Niemcy muszą wysłać jasny komunikat, tylko zdecydowane kroki przyniosą znaczące rezultaty" - podkreślił Cohen, cytowany przez portal Suddeutsche Zeitung ."To jest czas, by odstraszyć Iran od działań nuklearnych".

Minister Baerbock stwierdziła, że irański reżim poddaje swoich obywateli brutalnym represjom i zagraża stabilności i bezpieczeństwu w regionie poprzez wspieranie grup zbrojnych. "Niemcy stoją na straży swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Izraela. Izrael zawsze może na tym polegać" - powiedziała szefowa resortu.

W drugiej połowie lutego br. do mediów wypłynęły informacje o odkryciu przez działających w Iranie inspektorów ONZ śladów uranu wzbogaconego do 84 proc., podczas gdy poziom 90 proc. umożliwia produkcję bomby atomowej. Władze w Teheranie, które wcześniej twierdziły, że pracujące w zakładach nuklearnych w tym kraju wirówki są skonfigurowane do wzbogacania uranu do 60-procentowego poziomu, uznały te stwierdzenia za "oszczerstwo".

Ocenia się, że do konstrukcji broni atomowej potrzeba ponad 25 kg materiału wzbogaconego do poziomu około 90 proc.

Przeciwnikami Iranu są poza Izraelem również monarchie Zatoki Perskiej. Saudyjski minister spraw zagranicznych książę Faisal bin Farhan Al Saud powiedział podczas konferencji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że jeżeli Teheran uzyska broń jądrową, możliwe będą "wszelkie rozwiązania". Podobnie wielokrotnie wypowiadał się Izrael, a w styczniu również USA.

Iran jest zobowiązany do wypełniania zobowiązań wynikających z faktu, że jest stroną układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).