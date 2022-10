Niemcy: Minister sprawiedliwości Węgier: w 1956 roku Węgrzy wstrząsnęli filarami komunistycznej władzy

Pragnienie wolności, które posiada naród, w żadnym kraju nie może być stłumione. W 1956 roku Węgrzy „wstrząsnęli filarami komunistycznej władzy” – powiedziała w piątek w niemieckim Stuttgarcie minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga.

Na przestrzeni dziejów Węgrzy nauczyli się, że "wolność nie jest dana za darmo" i choć powstanie 1956 roku "zostało utopione we krwi, to narodowe poczucie własnej wartości nie mogło zostać złamane" - stwierdziła minister podczas uroczystości w Instytucie Liszta z okazji rocznicy powstania węgierskiego.

Rewolucja węgierska, a także protesty robotników w Niemieckiej Republice Demokratycznej w 1953 roku, praska wiosna w 1968 roku i późniejsze protesty polskiej "Solidarności" były częścią ruchu wolnościowego narodów Europy Środkowej i Wschodniej, który ostatecznie doprowadził do upadku muru berlińskiego w 1989 roku i zjednoczenia Niemiec - powiedziała minister. Dodała również, że Węgry miały swój udział w zjednoczeniu Niemiec, ponieważ "to my wybiliśmy pierwszą cegłę z muru berlińskiego" w 1956 roku.

"Patrząc na obecne wydarzenia wiemy, że obrona suwerenności i wolności narodowej jest naszym codziennym zadaniem i obowiązkiem nas wszystkich. Chłopcy z Pesztu dali nam przyszłość. Teraz naszym wspólnym obowiązkiem jest pozostawienie następnym pokoleniom bezpiecznych, silnych, sprawnych i niezależnych Węgier oraz silnej Europy" - powiedziała Varga.

Polityk odniosła się też do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Podkreśliła, że Węgry potępiły rosyjską agresję i stanęły po stronie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy na wszystkich forach międzynarodowych. "Patrzymy przede wszystkim na interesy Węgier i choć wzywamy do jak najszybszego pokojowego rozstrzygnięcia, to nie popieramy sankcji, które ranią Europę, w tym Węgry, bardziej niż agresora" - dodała.

W uroczystościach w Stuttgarcie wzięła również udział Marion Gentges, minister sprawiedliwości i migracji w rządzie landu Badenia-Wirtembergia.

Co roku w dniu 23 października Węgrzy obchodzą święto upamiętniające wybuch powstania w 1956 roku, które było reakcją na przemiany polityczne w Polsce. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojska sowieckie, które wkroczyły do Budapesztu 4 listopada.

Z Budapesztu Marcin Furdyna