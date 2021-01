Niemcy: Minister środowiska chce znacznego zwiększenia produkcji prądu ze źródeł odnawialnych

By zrealizować wyznaczone cele klimatyczne, Niemcy muszą do roku 2030 uzyskać dodatkową produkcję 100 terawatogodzin prądu ze źródeł odnawialnych, co wymaga znacznej rozbudowy tego sektora - oświadczyła w środę niemiecka minister środowiska Svenja Schulze. W 2020 roku Niemcy zużyły 544 terawatogodziny prądu.

Występując na zorganizowanym przez dziennik ekonomiczny "Handelsblatt" internetowym szczycie na temat energii, Schulze wyjaśniła, że konieczne jest zwiększenie do końca dekady udziału elektrowni słonecznych w energetycznym bilansie mocy do 150 gigawatów zamiast obecnie planowanych 100 gigawatów. W przypadku siłowni wiatrowych ma to być 95 zamiast 71 gigawatów.

"Zakładam, że włączymy to do przewidzianej na wiosnę kolejnej nowelizacji EEG (ustawy o energii odnawialnej)" - powiedziała szefowa resortu środowiska. Dodała, że w związku z wyznaczeniem terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej na rok 2050 oraz wycofywaniem się z korzystania z węgla niemiecki przemysł energetyczny wymaga "nowych ram orientacyjnych".

Aktualnie obowiązująca nowelizacja EEG, która weszła w życie 1 stycznia, przewiduje, że udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu elektryczności osiągnie w Niemczech w 2030 roku 65 proc. W ubiegłym roku wyniósł on niecałe 50 proc.