Niemcy: Minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego: na razie nie zauważono martwych ryb w Zalewie Szczecińskim

Jak dotąd w niemieckiej części Zalewu Szczecińskiego nie zauważono martwych ryb - poinformował we wtorek minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus. Wskaźniki jakości wody do tej pory nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Odnosi się to do rutynowych parametrów.

Backhaus spodziewa się wyników badań na metale ciężkie i szeroki zakres zanieczyszczeń organicznych w ciągu kilku najbliższych dni - informuje portal stacji NDR.

Ponieważ nie wiadomo, co spowodowało skażenie wody w Odrze, "eksperci szukają nieznanej substancji i jest to przysłowiowe poszukiwanie igły w stogu siana" - ocenił Backhaus. Może się zdarzyć, że zanieczyszczenie jest już poza zakresem wykrywalności ze względu na rozcieńczenie w wodzie - dodał.