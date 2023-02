Niemcy: Minister Szynkowski vel Sęk: priorytetem spotkań w Berlinie apel o mocniejsze wsparcie dla Ukrainy

Priorytetem moich spotkań w Berlinie jest apel do naszych niemieckich partnerów o mocniejsze wsparcie dla Ukrainy, która walczy o europejskie bezpieczeństwo; to wsparcie leży w naszym głęboko rozumianym interesie - powiedział w poniedziałek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Polski minister spotkał się w stolicy Niemiec m.in. z ministrem obrony RFN Borisem Pistoriusem, a także z niemieckimi parlamentarzystami.

"Priorytetem tych spotkań jest apel do naszych niemieckich partnerów o mocniejsze wsparcie z jednej strony dla Ukrainy, która walczy dziś o europejskie bezpieczeństwo (...). To wsparcie leży w naszym głęboko rozumianym interesie" - powiedział Szynkowski vel Sęk podczas briefingu.

Podkreślił, że "efektem tej polskiej ofensywy ostatnich miesięcy jest sformowanie m.in. koalicji wysyłającej czołgi Leopard 2 na Ukrainę".

Szynkowski vel Sęk przypomniał w tym kontekście, że Polska przekazała już pierwsze czołgi do Kijowa. "Kontynuujemy namawianie partnerów i zbieranie deklaracji, a także już konkretnych pojazdów, czołgów w Polsce tak, by można było je przekazać na Ukrainę" - podkreślił. Minister zaznaczył, że podczas poniedziałkowym spotkań apelował m.in. o to, by tempo przekazywania Ukrainie sprzętu było jak najszybsze.

Rozmowy - relacjonował Szynkowski vel Sęk - dotyczyły też europejskich aspiracji Ukrainy. Podkreślił, że spotkał się również z niemiecką minister ds. europejskich Anną Lührmann, z którą rozmawiał o tym, "co możemy zrobić, by Ukraina mogła jak najszybciej wejść do UE".

"Ustaliliśmy już cykl następnych spotkań, także rozmawialiśmy o spotkaniu ministrów ds. europejskich w formacie Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja - PAP)" - powiedział. "Takie spotkanie chcielibyśmy odbyć jeszcze w tej połowie roku" - dodał.

Według Szynkowskiego vel Sęka, rozmowy z Berlinie dotyczyły też agendy europejskiej, m.in. planowanego w marcu posiedzenia Rady Europejskiej i sankcji wobec Rosji. "Na agendzie europejskiej toczy się też dyskusja, czy nie powinien zostać wydłużony okres przyjmowania decyzji sankcyjnych z pół roku do roku. My jasno stawiamy tez postulat, by wydłużyć okres przyjmowania decyzji sankcyjnych na dłuższy okres czasu" - powiedział minister.