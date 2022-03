Niemcy: Minister transportu wzywa do sprawniejszego przyjmowania uchodźców z Ukrainy

Niemiecki minister transportu Volker Wissing zwrócił się do władz krajów związkowych RFN o tworzenie i zgłaszanie wolnych miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. „Chodzi o jak najszybsze zwiększenie możliwości przyjęcia uchodźców” – wyjaśnił w poniedziałek Wissing na antenie Deutschlandfunk.

"Teraz nadszedł czas, aby przyspieszyć i udostępniać większe ilości miejsc. Ludzie potrzebują opieki" - podkreślił minister transportu. "Zadaniem krajów związkowych jest zapewnienie odpowiednich zdolności do przyjmowania uchodźców" - dodał.

Jak wyjaśnił Wissing, gdyby kolej otrzymywała informacje o wolnych miejscach, zwiększyłaby się przepustowość transportu, a specjalne pociągi mogłyby zawozić ludzi bezpośrednio do docelowych miejsc. Obecnie nie jest to jeszcze możliwe. "Nie mogę gdzieś wysłać ludzi, nie wiedząc, czy ktoś zajmie się nimi na szczeblu lokalnym" - powiedział minister.

Uchodźcy do tej pory przyjeżdżali do Niemiec, korzystając z regularnych połączeń kolejowych, a zdecydowana większość z nich kierowała się do Berlina. Wissing wezwał w związku z tym do jak najszybszego uporządkowania tej sprawy. "Idealnie byłoby, gdybyśmy mieli informacje o wolnych miejscach docelowych dla uchodźców już na początku ich podróży z Polski" - powiedział.

Jak informuje dpa, rozpoczyna się zorganizowana relokacja uchodźców z Ukrainy, rządy krajów związkowych i rząd federalny poczyniły uzgodnienia w tej sprawie na spotkaniu przed weekendem. Ponadto minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser zapowiedziała także dalsze rozmowy w tej sprawie z niemieckimi związkami miast, powiatów i gmin.