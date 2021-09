Niemcy: Minister zdrowia apeluje, by szczepić się przeciw Covid-19 przed jesienią i zimą

Ab uniknąć paraliżu służby zdrowia do jesieni i zimy potrzeba jeszcze co najmniej 5 mln szczepień - przekazał w sobotę na Twitterze minister zdrowia Niemiec Jens Spahn. Szef resortu zaapelował do mieszkańców RFN o przyjmowanie preparatów przeciwko Covid-19.

W Niemczech ponad 61 proc. mieszkańców jest w pełni zaszczepionych. Jednak liczba nowych szczepień od tygodni spada, a nowych przypadków Covid-19 od połowy lipca z dnia na dzień przybywa.

"Liczba zaszczepionych ludzi jest za mała, by zapobiec przeciążeniu służby zdrowia" - oświadczył Spahn w niemieckich mediach. 90 proc. pacjentów z Covid-19 na intensywnej terapii, to osoby niezaszczepione - dodał.

O zagrożeniu ostrzegał też Christian Karagiannidis, dyrektor naukowy Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI). "Jeżeli do października znacznie nie wzrośnie liczba szczepień, to jesienią będziemy mieli naprawdę wysoki przyrost liczby pacjentów na intensywnej terapii" - powiedział.

Wirusolog Christian Drosten z kliniki Charite w Berlinie ocenił, że ewentualne złagodzenie restrykcji związanych z koronawirusem na jesieni jest ryzykowne. Ostrzegł, że wraz ze wzrostem zachorowań konieczne może być przywrócenie większych obostrzeń.

Według Instytutu im. Roberta Kocha, w Niemczech na Covid-19 zmarło ponad 92 tys. osób. W piątek zgłoszono prawie 2,9 tys. nowych przypadków infekcji oraz 24 związane z koronawirusem zgony.