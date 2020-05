Niemcy: Minister zdrowia chce większego zaangażowana UE w działalność WHO

Zerwanie przez Stany Zjednoczone relacji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) stanowi „poważne zakłócenie całej sfery zdrowia na świecie" - oświadczył w sobotę na Twitterze niemiecki minister zdrowia Jens Spahn.

Spahn podkreślił potrzebę zreformowania WHO, nalegał jednak przy tym, aby to Unia Europejska przejęła teraz ciężar wspierania finansowego Organizacji.

"Aby WHO miała przyszłość, potrzebuje reformy" - napisał minister w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Podkreślił, że wzmocnienie roli UE w działalności Organizacji będzie jednym z priorytetów Niemiec, które 1 lipca obejmą rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Stany Zjednoczone zrywają relacje z WHO. Jego zdaniem reakcja Organizacji na wybuch pandemii koronawirusa nie była odpowiednia, gdyż Chiny "całkowicie kontrolują" tę organizację.

Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.

Środki, które miały być skierowane z budżetu USA do WHO, zostaną przekazane innym organizacjom zajmującym się zdrowiem publicznym - zapowiedział przywódca USA.

Składka Stanów Zjednoczonych do WHO była największa ze wszystkich krajów świata. W 2019 roku amerykański rząd przekazał WHO ok. 400 milionów USD, czyli ok. 15 proc. budżetu tej organizacji.