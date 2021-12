Niemcy: Minister zdrowia: gdyby wszyscy dorośli byli zaszczepieni, nie bylibyśmy w takiej sytuacji

Gdyby wszyscy dorośli Niemcy byli zaszczepieni przeciw Covid-19, to nie bylibyśmy w tak trudnej sytuacji; taka po prostu jest prawda - powiedział w piątek minister zdrowia Niemiec Jens Spahn podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lotharem Wielerem.

Zachorowalność na Covid-19 wśród osób niezaszczepionych przeciw tej chorobie jest we wszystkich grupach wiekowych znacznie wyższa niż wśród osób zaszczepionych - podkreślił minister. Dodał, że odsetek niezaszczepionych chorych, którzy muszą być leczeni na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii jest również wielokrotnie wyższy niż pacjentów po zaszczepieniu.

Spahn z zadowoleniem przyjął uzgodnione w czwartek przez rząd federalny i rządy krajów związkowych zaostrzenie środków w walce z czwartą falą epidemii Covid-19, przewidujące znaczne ograniczenia dla osób niezaszczepionych. "Teraz chodzi o to, by wspólnie przełamać czwartą falę" - zaznaczył. Dlatego wezwał wszystkich do ograniczenia kontaktów "tak bardzo, jak to możliwe".

W najbliższych dniach i tygodniach oddziały intensywnej terapii w Niemczech będą musiały przyjąć ponad 5 tys. pacjentów - powiedział Spahn. Dodał, że nawet gdyby podjęte środki zostały natychmiast wdrożone i były skuteczne, sytuacja na oddziałach intensywnej terapii osiągnie swój "smutny szczyt w okolicach Bożego Narodzenia".

Spahn, który po zmianie rządu w przyszłym tygodniu przestanie być ministrem, podkreślił, że będzie tęsknił za współpracą z RKI, jego szefem Lotharem Wielerem i w ogóle za pracą na stanowisku ministra zdrowia.

Po lekkim spadku w ciągu ostatnich trzech dni, wskaźnik tygodniowej zapadalności - czyli liczby nowych infekcji koronawirusem na 100 tys. mieszkańców - ponownie wzrósł w RFN. W piątek wynosił 442,1 - podał RKI. Dla porównania, dzień wcześniej odczyt wyniósł 439,2, a tydzień temu 438,2; miesiąc wcześniej 169,9. Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu jednego dnia zgłosiły do RKI ponad 74 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Tydzień temu odnotowano ponad 76 tys. infekcji.

Z Berlina Berenika Lemańczyk