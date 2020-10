Niemcy: Minister zdrowia: od listopada internetowe zgłaszanie przyjazdu z zagranicy

W ramach walki z pandemią koronawirusa Niemcy wprowadzą od listopada internetową formę zgłaszania przyjazdu na swoje terytorium - przekazał w piątek minister zdrowia Jens Spahn. Obecnie pasażerowie samolotów przylatujących z obszarów ryzyka otrzymują papierowe karty wyjściowe.

"W listopadzie rozpoczniemy wreszcie w Niemczech cyfrowe zgłaszanie przyjazdów" - powiedział Spahn w trakcie wideokonferencji ministrów zdrowia państw Unii Europejskiej. Według unijnej komisarz do spraw zdrowia Stelli Kyriakides, praktyka taka funkcjonuje już w 11 państwach członkowskich w postaci tak zwanego Passenger Locator Form (PLF).

Zdaniem Spahna, po dopuszczeniu do użytku szczepionki na koronawirusa powinno ją najpierw otrzymać wszystkich 27 krajów UE. By jej stosowanie zyskało społeczną akceptację, z wszystkimi testami klinicznymi należy odczekać do tak zwanej fazy trzeciej. "Nie miałoby sensu sięganie po szczepionkę, która nie jest przez ludzi akceptowana" - wskazał niemiecki minister.