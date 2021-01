Niemcy: Minister zdrowia odrzuca krytykę wspólnych zakupów szczepionek przez UE

"Musimy jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę zgonów i zakażeń”, z pandemią trzeba nadal walczyć - oświadczył minister zdrowia Niemiec Jens Spahn w środę w parlamencie. Odrzucił krytykę wspólnego, unijnego podejścia do zakupu szczepionek przeciw Covid-19. Wystarczy ich dla wszystkich Niemców - zapewnił.

Powodem, dla którego szczepionka jest ciągle rzadkim towarem na całym świecie, jest brak mocy produkcyjnych, a nie brak kontraktów - powiedział Spahn.

Przyznał, że "największa kampania szczepień w historii" przebiega nie bez wstrząsów.

W kontekście rozpoczętej akcji szczepień Spahn widzi Niemcy "na drodze wyjścia z pandemii". Chwalił postęp w rozwoju szczepionek i szybkość, z jaką prowadzone są badania nad nimi. "Nigdy w historii ludzkości szczepionka nie była dostępna tak szybko" - powiedział Spahn. To także niemiecki sukces.

Spahn podziękował również personelowi pielęgniarskiemu i zespołom szczepień, dbającym o opanowanie pandemii.

Instytut im. Roberta Kocha poinformował w środę o 19 600 nowych infekcjach koronawirusem w Niemczech w ciągu minionej doby. Ponadto w ciągu minionych 24 godzin zarejestrowano 1060 nowych zgonów - ogłosił.

Całkowity lockdown w Niemczech został przedłużony do końca stycznia, ale we wtorek pojawiły się w niemieckich mediach informacje, że ograniczenia mogą obowiązywać nawet do początku kwietnia. W środę Spahn potwierdził, że obostrzenia związane z pandemią Covid-19 nie zostaną całkowicie zniesione w lutym, zaś ograniczenia kontaktów będą konieczne w RFN przez kolejne 2-3 miesiące.

bml/ akl/