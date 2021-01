Niemcy: Minister zdrowia poparł propozycje UE ws. ograniczeń w eksporcie szczepionek

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn poparł we wtorek propozycje Unii Europejskiej dotyczące wprowadzenia ograniczeń dla eksportu szczepionek przeciwko Covid-19 poza Wspólnotę, mówiąc, że Europa powinna mieć zapewniony "sprawiedliwy przydział".

UE zaproponowała utworzenie rejestru eksportu szczepionek w obliczu frustracji z powodu opóźnień w dostawach preparatu formy AstraZeneca i innych problemów z zaopatrzeniem - podaje Reuters.

"Rozumiem, że są problemy produkcyjne, ale muszą one dotyczyć wszystkich w ten sam sposób" - zaznaczył Spahn telewizji ZDF. "Nie chodzi o stawianie Europy na pierwszym miejscu, ale o sprawiedliwy przydział dla Europy" - zaznaczył minister, wskazując, że w związku z tym ograniczenie eksportu szczepionek ma sens.

W piątek brytyjska firma AstraZeneca poinformowała UE, że nie osiągnie celów w zakresie dostaw szczepionki w pierwszym kwartale roku. To kolejny cios dla wysiłków UE, jeśli chodzi o walkę z pandemią, po tym, jak Pfizer ogłosił tymczasowe spowolnienie dostaw w styczniu - zauważa Reuters.

W poniedziałek komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides poinformowała, że Unia będzie wymagała od firm farmaceutycznych produkujących szczepionki przeciw Covid-19 na terytorium Wspólnoty, by rejestrowały z wyprzedzeniem zamiar eksportu tych preparatów do krajów trzecich. Kyriakides oceniła, że opóźnienia w dostawach szczepionek firmy AstraZeneca "są niedopuszczalne", i uznała, że przedstawione przez koncern wyjaśnienia "były niezadowalające". Komisja Europejska stworzy rejestr przejrzystości eksportu szczepionek poza UE. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać w najbliższych dniach.

Jako zachęcający ocenił Spahn spadek liczby nowych przypadków koronawirusa w Niemczech. Według niego jeśli ten trend się utrzyma, można podjąć decyzję, co zrobić z ograniczeniami dotyczącymi epidemii. "Jedno jest pewne, szkoły i żłobki były zamykane jako ostatnie, a jeśli nastąpi złagodzenie ograniczeń, jako pierwsze będą (ponownie otwierane)" - zapowiedział.

Wobec utrzymującego się wysokiego poziomu zakażeń i zgonów kanclerz Angela Merkel i premierzy niemieckich krajów związkowych podjęli decyzję o przedłużeniu do 14 lutego obowiązującego obecnie twardego lockdownu i wprowadzeniu nowych ograniczeń.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w RFN wzrosła w ciągu ostatniej doby o 6408, do 2 148 077 - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarły 903 osoby z Covid-19, co zwiększyło bilans ofiar do 52 990.

Ok. 20 400 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 1 844 000 - informuje RKI.