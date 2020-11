Niemcy: Minister zdrowia spodziewa się, że szczepienia na koronawirusa rozpoczną się w grudniu

"Oświadczenia ministra zdrowia Jensa Spahna brzmią niezwykle optymistycznie w środku pandemii. Szczepienia na koronawirusa powinny rozpocząć się w grudniu - nawet w normalnych praktykach lekarskich" - pisze w poniedziałek tygodnik "Spiegel".

Minister spodziewa się pierwszych szczepień przeciwko koronawirusowi w tym roku. "Jest powód do optymizmu, że szczepionka zostanie zatwierdzona w Europie w tym roku. A potem możemy od razu rozpocząć szczepienia" - twierdzi Spahn.

Zwrócił się do krajów związkowych, aby ośrodki szczepień były gotowe do użytku w połowie grudnia.

Minister finansów Olaf Scholz również wzbudził nadzieje na tegoroczne szczepienia. "Przygotowaliśmy się tak, aby mógł rozpocząć się w grudniu" - powiedział Scholz w niedzielny wieczór w programie "Bild live". Uważa, że szczepienie rozpocznie się "szybciej, niż myśleliśmy jakiś czas temu" - podkreślił.

Spahn podkreśla, że nie potrzeba głębokiego chłodzenia dla wielu prawdopodobnych szczepionek. Można je podawać w zwykłych gabinetach lekarskich. "A potem idzie szybko: nie zapominajmy, że w ciągu kilku tygodni każdego roku przeciwko grypie szczepi się nawet 20 milionów ludzi" - mówi Spahn w wypowiedzi dla portalu Redaktionsnetzwerk.

Spahn ogłosił utworzenie platformy internetowej poświęconej osiągniętym wskaźnikom szczepień w zależności od wieku i regionu. "Zwłaszcza gdy osiągniemy wysoki wskaźnik szczepień wśród szczególnie wrażliwych grup ludności, będziemy mogli stopniowo złagodzić ograniczenia".

Według Spahna, zapewniono obecnie ponad 300 milionów dawek szczepionek dla Niemiec, za pośrednictwem Komisji Europejskiej lub dwustronnych umów z producentami. "Nawet przy dwóch dawkach na szczepienie wystarczyłoby dla naszej populacji i moglibyśmy podzielić się nimi z innymi krajami" - mówi Spahn.

Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w Niemczech w ciągu ostatniej doby o 10 864 do łącznej liczby 929 133. Zmarło 90 osób co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do 14 112 - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI

