Niemcy: Minister zdrowia zapowiada dalsze restrykcje dotyczące podróży

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział w środę, że rząd przedłuża do 14 września ostrzeżenia dotyczące podróży poza UE, zaostrzone zostaną też kontrole osób przebywających na kwarantannie po powrocie do kraju, by upewnić się, że pozostają w izolacji.

Ostrzeżenie przed wyjazdami do krajów położonych poza Unią Europejską miało wygasnąć z końcem sierpnia. Rygory postanowiono jednak zaostrzyć, gdy dane wykazały, iż 40 proc. osób zakażonych koronawirusem zostało zainfekowanych za granicą.

Spahn powiedział, że przedłużenie badań osób powracających do kraju poza sezon turystyczny to "racjonalne rozwiązanie".

Minister ostrzegł też, że możliwości Niemiec, jeśli chodzi o zakres przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, są ograniczone.

Osoby powracające do Niemiec z regionów uznawanych za niebezpieczne, czyli takich, w których liczba nowych zakażeń w ciągu tygodnia przekroczyła 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców, muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa albo przejść dwutygodniową kwarantannę.

W środę rano Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Niemczech potwierdzono 1576 nowych zakażeń koronawirusem, a na Covid-19 zmarły trzy kolejne osoby. Łącznie od początku pandemii stwierdzono w RFN 236 429 przypadków SARS-CoV-2. Na Covid-19 zmarło do tej pory w tym kraju 9280 osób.