Niemcy: Ministerstwo obrony dostarczy Ukrainie 2 tys. granatników przeciwpancernych Panzerfaust

Ministerstwo obrony zapowiedziało dostarczenie Ukrainie 2 tys. ręcznych granatników przeciwpancernych Panzerfaust z zasobów Bundeswehry – informuje w środę dpa.

Ukraińskie siły zbrojne otrzymały już od Niemiec 1 tys. sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków Stinger z zasobów Bundeswehry, a także 500 z około 2700 pocisków Strieła ze starych zapasów - przypomina dpa.

Jak zapewnia minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, w drodze jest kolejna dostawa pocisków przeciwlotniczych Strieła. "W obecnej sytuacji jesteśmy jednym z największych dostawców broni. Nie jest to coś, z czego jesteśmy dumni. To jest coś, co musimy teraz zrobić, aby pomóc Ukrainie"- podkreśliła Baerbock.

Politycy CDU/CSU oskarżają mimo to rząd o niewystarczającą pomoc dla Ukrainy w jej walce z rosyjskim najeźdźcą. "Ukraińcy chcą walczyć i stawiać opór. Nie powinniśmy zostawiać ich samych" - apelował europarlamentarzysta CDU Gunther Krichbaum.

Krichbaum oskarżył rząd federalny o zbyt długie niezdecydowanie w dostarczaniu broni. "A to niezdecydowanie kosztuje życie każdego dnia, co godzinę" - podkreślił.

Baerbock poinformowała, że w ramach wsparcia sąsiadów Ukrainy w opiece nad uchodźcami wojennymi, pierwszy samolot w ramach mostu powietrznego z Mołdawii do Niemiec wystartuje w piątek lub sobotę. Pierwszym krajem federalnym, który zgodził się przyjąć uchodźców ukraińskich z terenu Mołdawii była Nadrenia-Palatynat.