Niemcy: MSW: demokratyczne demonstracje mogą być wykorzystywane przez ekstremistów

Na poniedziałek w Lipsku (Saksonia) swoje demonstracje przeciw polityce energetycznej rządu zapowiedziało siedem ugrupowań – od prawicowych ekstremistów po lewicowe. Zdaniem minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD), może to stać się pretekstem do niebezpiecznej konfrontacji między różnymi, szczególnie skrajnie ekstremistycznymi grupami – informuje portal dziennika „Welt”.

"Ekstremiści i przeciwnicy demokracji od dawna próbują nadużywać pokojowych demonstracji do szerzenia mowy nienawiści. Wrogowie demokracji tylko czekają, by wykorzystać kryzysy społeczne do szerzenia swoich fantazji o zagładzie, strachu i niepewności" - skomentowała Faeser zapowiedziane na poniedziałek demonstracje. Jak zaznaczyła, nieodpowiedzialne i niedopuszczalne jest "podsycanie obaw ludzi, szczególnie dotkniętych gwałtownie rosnącymi cenami".

Faeser podkreśliła też, że "uzasadnione prawo do demokratycznego protestu nie powinno być przejmowane przez ekstremistów". "Bardzo uważnie obserwujemy próby mobilizacji ekstremistów, dążących do protestów antypaństwowych" - dodała minister.

"Sytuacja jest skomplikowana pod względem klasyfikacji ideowej, widać też wysoki poziom emocji" - potwierdził Dirk-Martin Christian, szef saksońskiego Urzędu Ochrony Konstytucji. Jak dodał, brana jest pod uwagę możliwość "konfrontacji pomiędzy różnymi grupami" z lewicy i prawicowego ekstremum podczas zapowiadanych demonstracji. Zdaniem Christiana, "różni ekstremistyczni działacze i organizacje próbują wykorzystać inflację i kryzys energetyczny do swoich celów".

"Fakt, że po pandemii i wojnie teraz pojawił się kryzys energetyczny, mogący mieć znaczące skutki ekonomiczne dla ludności, jest idealnym aktywatorem do mobilizowania protestów społecznych" - dodała Christian.

