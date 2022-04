Niemcy: MSW: liczba uchodźców przybywających z Ukrainy znacznie spadła

Do Niemiec przybywa coraz mniej uchodźców z Ukrainy. Ich liczba spadła z 15 tys. osób dziennie w połowie marca do ok. 2 tys. obecnie - powiedziała w piątek minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Policja szacuje, że w Niemczech przebywa obecnie około 390 tys. osób, które uciekły przed wojną na Ukrainie.

Rzeczywista liczba przybyłych uciekinierów wojennych z Ukrainy jest prawdopodobnie wyższa, ponieważ Ukraińcy mogą wjechać do kraju bez wizy i np. własnym samochodem - powiedziała Faeser stacjom RTL i ntv. Obecnie trwa nadrabianie zaległości w rejestracji przybyłych osób. Rejestracja to jedyny sposób na otrzymanie świadczeń socjalnych, które mogą być wypłacane od czerwca.

Mimo trwającej na Ukrainie wojny coraz więcej uchodźców wraca do kraju. Obecnie każdego dnia tylko przez granicę z Polską do ojczyzny wraca około 20 tys. Ukraińców, w tym osoby, które wcześniej przebywały w Niemczech - powiedziała Faeser.