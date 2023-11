Niemcy: MSW wydało zakaz działalności na terenie Niemiec organizacji Hamas i Samidoun

Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) wydała zakaz działalności na terenie Niemiec islamistycznej organizacji palestyńskiej Hamas i propalestyńskiej sieci Samidoun w konsekwencji ataku Hamasu na Izrael. Minister ogłosiła to w czwartek w Berlinie – informuje portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

Każdy, kto w przyszłości będzie działał na rzecz tych organizacji, będzie podlegał karze - podkreśliła minister.

"Jako organizacja terrorystyczna Hamas dąży do zniszczenia państwa Izrael. Samidoun jako sieć międzynarodowa szerzyła antyizraelską i antyżydowską propagandę pod przykrywką +organizacji solidarnościowej+ z więźniami w różnych krajach" - wyjaśniła Faeser.

W przypadku Hamasu chodzi o zakaz działalności, a dla niemieckich struktur Samidoun jest to także zakaz zrzeszania się. Konsekwencje w przypadku obydwu organizacji mają być podobne: wszelkie aktywa zostaną skonfiskowane, a obecność w internecie i działalność w mediach społecznościowych zostaną zabronione. Każdy, kto nadal działa na rzecz tych organizacji, popełnia przestępstwo - pisze "Sueddeutsche Zeitung".

"W Niemczech nie ma miejsca na antysemityzm. Będziemy go zwalczać we wszelkich formach i wszelkimi środkami państwa konstytucyjnego" - dodała Faeser. Hamas jest klasyfikowany przez UE i USA jako organizacja terrorystyczna.

Wg szacunków Urzędu Ochrony Konstytucji w Niemczech zakaz może dotyczyć ok. 450 osób, z których wiele to obywatele Niemiec. W Niemczech oficjalnie nie ma oddziału Hamasu, bowiem stowarzyszenia bliskie ruchowi zostały zakazane kilka lat temu. Samidoun to grupa, która opisuje siebie jako sieć solidarnościową z więźniami palestyńskimi. Według funkcjonariuszy służb specjalnych Samidoun związany jest z radykalną organizacją palestyńską PFLP (Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny), wrogą Izraelowi. Propaguje walkę zbrojną przeciwko Izraelowi, ale w przeciwieństwie do Hamasu nie skupia się na kwestiach religijnych.

Zaledwie kilka godzin po ataku Hamasu na Izrael 7 października Samidoun wywołał oburzenie, ponieważ członkowie sieci rozdawali słodycze na cześć Hamasu w berlińskiej dzielnicy Neukoelln. Krótko po tym kanclerz Olaf Scholz (SPD) zapowiedział zakaz działalności dla obydwu organizacji - przypomniało "Sueddeutsche Zeitung".