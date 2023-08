Niemcy: MSW wykorzysta internet, by przyspieszyć imigrację wykwalifikowanych pracowników

Wobec ogromnego niedoboru wykwalifikowanych pracowników w wielu dziedzinach gospodarki szefowa MSW Nancy Faeser (SPD) chce przyspieszenia procesu imigracji pracowników z zagranicy do Niemiec. W tym celu konieczna jest digitalizacja procedur wydawania wiz – stwierdziła we wtorek Faeser, odwiedzająca Federalny Urząd Spraw Zagranicznych w Brandenburgii.

"Potrzebujemy migrantów - wykwalifikowanych pracowników. Aby więcej osób do nas przyjeżdżało, musimy uprościć i przyspieszyć procedury" - podkreśliła Faeser. Poinformowała, że obecnie uruchamiana jest możliwość składania wniosków przez internet.

Minister wskazała też na konieczność "redukcji przeszkód biurokratycznych". W tym celu MSW i MSZ powinny zredukować przepisy pod kątem utrudnień. Jak zapewniła, "intensywnie pracują nad tym trzy ministerstwa". Wydawaniem wiz zajmuje się Federalne Biuro Spraw Zagranicznych.

"Zreformowana ustawa o imigracji wykwalifikowanych osób do Niemiec przewiduje między innymi wprowadzenie tzw. karty możliwości. W zależności od znajomości języka, doświadczenia zawodowego, wieku i związku z Niemcami cudzoziemcy chcący podjąć pracę powinni otrzymywać punkty uprawniające do otrzymania dokumentu. Posłuży on jako zezwolenie na pobyt na okres jednego roku" - wyjaśnił portal dziennika "Welt".