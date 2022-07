Niemcy: MSW: zarejestrowano ponad 915 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy

Od rozpoczęcia 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę w niemieckim Centralnym Rejestrze Cudzoziemców zapisano ponad 915 tys. uchodźców wojennych z tego kraju - poinformował resort spraw wewnętrznych RFN odpowiadając na pytanie agencji dpa. Wśród nich 890 605 to obywatele Ukrainy.

Nie wiadomo jednak, ile z tych osób nadal przebywa w Niemczech. Znaczna część z nich mogła już wyjechać do innych krajów lub wrócić na Ukrainę - pisze dpa.

Ukraińcy mogą także wjeżdżać do Niemiec ze swoimi dokumentami bez konieczności składania odpowiedniego wniosku. W szczególności osoby, które przebywają w RFN u przyjaciół lub krewnych i nie ubiegają się o pomoc państwa, nie figurują na razie w żadnych oficjalnych statystykach.

Prawie dwie trzecie (65,7 proc.) uchodźców z Ukrainy, których zapisano w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców, to dziewczęta i kobiety. Wśród dorosłych 75,6 proc. to kobiety, a 23,9 proc. to mężczyźni. 339 799 osób (37,1 procent) to dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat, a 69 022 osoby (7,5 procent) są w wieku powyżej 64 lat.