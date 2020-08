Niemcy: MSZ ostrzega przed podróżami do Paryża i na Lazurowe Wybrzeże

Rząd Niemiec wydał w poniedziałek ostrzeżenie przed podróżami do Paryża, a także na francuskie Lazurowe Wybrzeże z powodu rozprzestrzeniającej się w tych regionach pandemii koronawirusa - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych RFN.

Niemieckie MSZ podało, że ostrzega przed niepotrzebnymi wyjazdami turystycznymi do regionu Ile-de-France, do którego należy stolica Francji, oraz do południowego regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, do którego należą m.in. Marsylia i Nicea.

To kolejne ostrzeżenie, wydane przez niemiecki rząd w ostatnich dniach. W piątek MSZ Niemiec wydało ostrzeżenie przed podróżami do stolicy Belgii - Brukseli oraz do belgijskiej prowincji Antwerpia.

Ostrzegł także, aby nie podejmować mniej ważnych podróży do krajów i regionów Unii Europejskiej, w których w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano ponad 50 przypadków zakażenia koronawirusem na 100 tys. mieszkańców.