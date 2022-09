Niemcy: MSZ: rosyjskie referenda na Ukrainie to zaprzeczenie wolnych i uczciwych wyborów

Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock (Zieloni) oceniła, że referenda na okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriach stanowią „element pokoju, dyktowanego przez Rosję”. W takich pseudoreferendach ludzie byli zmuszani do głosowania pod groźbą użycia broni – skomentowała Baerbock w czwartek w Berlinie.

"To przeciwieństwo wolnych i uczciwych wyborów. Dopóki ten rosyjski dyktat obowiązuje na terytoriach okupowanych, żaden obywatel nie jest wolny i bezpieczny. Ludziom grożono nawet często użyciem broni, byli zabierani z domów i z pracy, zmuszani do oddawania głosów i wkładania karty do głosowania do urny" - powiedziała Baerbock.

Jak zaznaczyła minister, przeprowadzane przez Rosję referenda w sprawie przystąpienia okupowanych regionów południowej i wschodniej Ukrainy do Rosji nie będą uznane przez świat, ponieważ przeprowadzono je z naruszeniem prawa ukraińskiego i międzynarodowego, bez zachowania minimalnych standardów demokratycznych.

W przyszłym tygodniu rosyjskie władze chcą podjąć decyzję o włączeniu okupowanych terytoriów - obwodów chersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego - do Federacji Rosyjskiej.